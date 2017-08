Goiânia recebe Festival de Artes Urbanas

O 2º Festival de Artes Urbanas da América Latina será realizado nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, no Centro Cultural Martim Cererê e no Centro de Cultura Goiânia Ouro, com entrada gratuita para toda a comunidade. Na programação haverá batalha de break dance, da qual sairão os vencedores que vão representar o País na disputa do título de Campeão do Mundo de 2017, em setembro, na França.

O evento também promove o Festival Internacional de Filmes, que abre espaço no Goiânia Ouro, às 19 horas, para curtas-metragens. Além de danças de rua e filmes, as atrações seguem com mostras de capoeira, exposição de grafite, Feira de Economia Criativa e Literária, shows de rap e a gravação do DVD em comemoração aos 25 anos de uma das bandas pioneiras de hip hop em Goiás, a Sociedade Black.

No local do Festival de Artes Urbanas, também haverá atendimentos de assistência social com a equipe multidisciplinar do CRJ, nas áreas jurídica, psicossocial, corte de cabelos e avaliação médica de pressão e glicose. A realização do evento tem caráter social e educativo. O local estará aberto para visitações de escolas públicas e ONGs. O evento é promovido pelo Centro de Referência da Juventude de Goiás (CRJ) e Igare Brazil.

SERVIÇO

Evento: Festival de Artes Urbanas

Local: Centro de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3 c/ Rua 9, Centro) e Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor Sul)

Data: Sexta (11), a partir das 13 horas (Martim Cererê) e das 19 horas (Goiânia Ouro)

Informações: 98416-0395 e 99441-6124

Entrada franca