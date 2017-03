Goiânia recebe feira de histórias em quadrinhos

Neste sábado (11), os fãs da cultura pop, em especial às HQs, vão se divertir coma Gibirama – Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos, feira que acontece a partir das 14h, na Galeria Pátio do Lago, no Setor Bueno, em Goiânia.

A Gibirama é um evento gratuito e aberto ao público de todas as idades. O objetivo é congregar aficionados por HQs. Autores, colecionadores e lojistas estarão na feira, prontos para vender, comprar e trocar quadrinhos dos mais diversos gêneros.

O evento contará, ainda, com lançamentos de obras da nona arte, além de sessões de autógrafos, oficinas, praça de alimentação, discotecagem de Alexandre Perini e concurso de cosplay. Inclusive, Edu Menna, quadrinista internacional responsável por ilustrar obras como Red Sonja, Army of Darkness e mais, é um dos convidados confirmados.

Como participar

Interessados em participar do evento, seja como colecionadores, autores ou lojistas, podem comprar mesas no local. Cada mesa possui a dimensão 90 x 210 cm, acompanhada de duas cadeiras.

Os interessados devem fazer suas reservas por e-mail marciomechanics@hotmail.com ou comercial@mandrakecomicshop.com.br, ou pelo telefone nos números (62) 98117-3345 / 99117-4030.



Esquenta

O aquecimento da Gibirama acontece na Mandrake Comic Shop nesta quinta-feira (9), a partir das 20h. A noite terá como convidado especial o quadrinista Galvão Bertazzi (Vida Besta), que lançará diversos trabalhos de sua autoria e realizará uma sessão de autógrafos e bate-papo.