Goiânia recebe a promessa de revelação do samba

Queridinho dos jogadores de futebol, sucesso na internet e considerado uma das promessas de revelação do samba, Ferrugem desembarca nesta sexta-feira (17), a partir das 22h, na Play Music Hall, em Goiânia. O cantor apresenta um show recheado de sucessos da turnê “Climatizar”, nome também do CD.

O cabelo ruivinho e as sardas levaram ao apelido Ferrugem, que logo virou o nome artístico de Jheison Failde de Souza. A paixão pelo samba começou na infância e hoje já são mais de 14 anos de carreira. Nascido no Rio de Janeiro, berço do samba, o cantor saía de casa quando criança escondido para participar das rodas de samba.

Foi com a música “Climatizar” que Ferrugem viu o reconhecimento chegar. O single foi um divisor de águas na carreira. Com uma postagem de um vídeo caseiro em menos de um dia “Climatizar” recebeu mais de 10 mil visualizações. E foi a aposta nas redes sociais que fizeram o cantor ganhar o país, com suas postagens de músicas de composições próprias e de suas referências musicais como Péricles e Fundo de Quintal.

Em abril de 2015, lançou o disco autoral intitulado de “Climatizar”, pela gravador Warner. E já emplacou outros sucessos como: “Namorado”, com Anitta, “Tentei Ser Incrível”, “Saudade Não É Solidão” e “Paciência”, com Alcione. Músicas que o público goiano vai conferir no show, além da nova música de trabalho “Eu Sou Feliz Assim”, que já faz parte das inéditas do novo CD previsto para lançamento neste ano.

Climatizar

O álbum com 14 faixas, entre elas inéditas e de composições próprias foi lançado no Rio de Janeiro e tem produção assinada por Lincoln de Lima. A discografia ainda conta com a participação de nomes como Anitta, em “Namorado”.

O trabalho mostra todo o lado romântico do artista. As faixas falam do amor em toda sua plenitude, do ato de reconquistar, de manter a pessoa ao seu lado e até mesmo da relação ardente.

Climatizar teve duas participações especiais Anitta e Alcione. A décima faixa, “Namorado” conta com a participação especial de Anitta: - “Foi uma surpresa o casamento das nossas vozes. Fiquei muito contente com o resultado e envaidecido com a participação desta estrela. Isso que a Anitta é, pois ela simplesmente brilha”, declara o cantor. E “Paciência” quarta faixa do álbum, última a ser divulgado como música de trabalho teve a participação da cantora Alcione, que participou de um clipe para divulgação do single.

