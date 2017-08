Goiânia Noise Festival: O rock resiste

Vinte três anos e com cara de adolescente. Com programação diversificada, o Goiânia Noise Festival começa hoje e segue até domingo com dois palcos e um estúdio para gravações montados no Jaó Music Hall e mais de 50 atrações. Bandas que vão do Rio Grande do Sul ao Pará, passando por Paraná, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, além de gringos da Ucrânia, Finlândia, Portugal e Argentina. No primeiro dia, os shows começam às 19 horas; amanhã, às 16h30; e no domingo, às 17.

Foram escalados nomes tradicionais do rock nacional, como o Camisa de Vênus, que celebra a afinidade do grupo com Raul Seixas na abertura. O vocalista Marcelo Nova e o baixista Robério Santana, fundadores da banda, reuniram para série de shows especiais os músicos Drake Nova (guitarrista e filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria). No repertório, clássicos do Maluco Beleza como Cowboy Fora da Lei, Rock das Aranhas e Metamorfose Ambulante.

Outro destaque é a banda Pato Fu que retorna ao Noise uma década após a primeira vez. Fernanda Takai, John Ulhoa, Ricardo Koctus, Glauco Nastacia e Lulu Camargo celebram 25 anos de carreira. Na mesma noite o goiano Odair José faz show baseado no álbum O Filho de José e Maria (1977), além de canções dos CDs Dia 16 e Gatos e Ratos. O artista ainda relembra clássicos como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.

No encerramento, estarão os Raimundos e o trio Relespública, que convidou Edgard Scandurra, do Ira!, para a apresentação. Das bandas de fora, estão ainda Bob Malmström (Finlândia), Las Diferencias (Argentina) e Stoned Jesus (Ucrânia).

SERVIÇO

Shows: 23º Goiânia Noise Festival

Datas: Sexta (18) a domingo (20)

Local: Jaó Music Hall / Avenida Quitandinha, nº 600, Setor Jaó

Ingressos: R$ 35 (antecipado) e R$ 40 (na bilheteria)

Informações: 3281-5358