Em comemoração ao Dia Internacional da Fotografia e aos seus três anos, o coletivo Goiânia em Fotos realiza neste sábado (19), às 9 horas, uma caminhada fotográfica pelo bairro de Campinas. O evento será realizado sob o olhar curioso e as orientações do arquiteto e urbanista Rodolpho Furtado e a lente atenta do editor de Fotografia do POPULAR, Weimer Carvalho, convidados especiais da ação. A concentração será em frente à Igreja Matriz de Campinas (Praça Santo Afonso) e o evento é aberto ao público, que poderá participar da caminhada pelo bairro, utilizando qualquer tipo de equipamento, como celulares, câmeras digitais ou analógicas, profissionais ou não. A participação é gratuita.