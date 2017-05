Goiânia é a primeira cidade a receber o lançamento da 62ª Festa do Peão de Barretos

O primeiro lançamento da 62ª Festa do Peão de Barretos acontece nesta terça-feira (16), na boate Villa Mix, no Setor Marista, em Goiânia. Para o evento na capital goiana está confirmado o show de Roby & Thiago com participação especial de Zé Ricardo & Thiago, Humberto & Ronaldo e Thales Lessa.

O diretor cultural da Associação Os Independentes, Ricardo Rocha, estará presente anunciando novidades da festa, que este ano acontece de 17 a 27 de agosto.

Os ingressos para o lançamento estão à venda na Villa Mix. Outras informações no site www.villamixgoiania.com.br

Festa do Peão de Barretos

Considerado o maior evento do gênero na América Latina, a festa chega às sua 62ª edição este ano reunindo os principais nomes do universo da música sertaneja em sua programação. As principais atrações foram anunciadas na ultima semana pelas redes sociais. Gusttavo Lima, o embaixador 2017, Luan Santana, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Simone & Simaria, Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano, Matogrosso & Mathias, estão entre os confirmados.

A pré-programação completa será divulgada em breve pelos organizadores. Mais informações no site www.independentes.com.br