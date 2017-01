Goiás tem primeira representante na 2ª edição do The Voice Kids

Goiás já tem uma representante para torcer na 2ª edição do The Voice Kids, da Rede Globo/TV Anhaguera. Duda Castro, de 13 anos, de Goiânia, foi selecionada por Carlinhos Brown no segundo dia de audições às cegas da atração, exibida neste domingo (15).

A participação da cantora emocionou pela maneira como ela foi selecionada. A cadeira do jurado só virou no instante final da apresentação. Emocionada, ela foi ao chão. Duda cantou a música "Se olha no espelho", da dupla Maiara e Maraisa, gravada com participação de Cristiano Araújo.

"Este palco tem o sentido de acolher a criança com seu dom. O talento pode transformar qualquer nação", disse Brown para Duda, que foi abraçada pelo técnico.

Assista à apresentação de Duda

Em 2016, a goaninha Bia Torres chegou à semifinal do programa. A participante fez parte do time Victor e Léo. Por causa da participação no programa Bia ganhou notoriedade no Estado e faz shows pelo País.

O The Voice Kids estreou no último domingo (8). As audições às cegas continuam. Ivete Sangalo completa o time de jurados, o mesmo da edição anterior.