'Globo' transmite o Carnaval 2017 ao vivo na internet

A "Globo" vai fazer a transmissão online e ao vivo do Carnaval 2017, exibindo alguns dos principais eventos da folia no Brasil.

A exibição começa nesta sexta-feira (24), com as escolas do grupo especial de São Paulo, a partir das 23 horas, com narração de Monalisa Perrone e Chico Pinheiro e comentários de Aílton Graça, Celso Viáfora e Alemão do Cavaco, direto do Sambódromo do Anhembi. A exibição das agremiações do grupo especial continua amanhã (25), a partir das 22h45.

Também nesta sexta e sábado, os telespectadores do Rio de Janeiro vão assistir, na tela da Globo, no mesmo horário, aos desfiles das escolas da série A, com narração de Mariana Gross e Carlos Gil e comentários de Leandro Vieira e Mumuzinho.

Já no domingo (26) e na segunda (27), a partir das 22h20, será a vez do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Fátima Bernardes e Alex Escobar vão comandar a transmissão direto do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que terá ainda os comentários de Pretinho da Serra e Milton Cunha.

Pelo Globo Play, o público poderá assistir, gratuitamente e de qualquer lugar do Brasil, à transmissão ao vivo da festa no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife e em Salvador. Essa é a primeira vez que a Globo terá quatro sinais ao vivo simultâneos transmitidos pela plataforma.

O usuário deve acessar globoplay.com ou baixar o aplicativo, que está disponível para celulares, tablets, smart TVs e chromecast. No primeiro acesso, será solicitado um cadastro, que é gratuito.