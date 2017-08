Globo reúne cantores de diferentes estilos no show do Criança Esperança

Mais democrático do que nunca o Show da Esperança, transmitido hoje pela TV Globo a partir das 22h15, vai provocar encontros inéditos de cantores que nunca se encontraram na telinha . As surpresas não param por aí. Influenciadores digitais vão comandar os perfis da emissora nas redes sociais. Rayza Nicácio, Rezende Evil, Vic Ceridono, Carol Moreira, Nina Secrets e Bianca Andrade são alguns dos nomes confirmados. Ao lado do palco será montado o tradicional Mesão da Esperança, onde destacados nomes do elenco da emissora atendem pessoalmente às ligações.

Em sua 32ª edição, o Criança Esperança traz ainda a música de nomes como Luan Santana, Simone e Simaria, Ana Vilela, Nando Reis, Nego do Borel, Anavitória, Alexandre Pires e Tiago Iorc. Comandando a noite, os embaixadores da iniciativa Lázaro Ramos, Leandra Leal, Dira Paes e Flavio Canto. Durante o programa o público poderá conhecer os 85 projetos que serão beneficiados este ano. São iniciativas que ficarão em contato direto Unesco, responsável pelo repasse dos recursos arrecadados pela campanha.

Até o dia 27 de agosto, clientes da NET HD poderão contribuir pelo controle remoto, escolhendo por meio do canal 254 a quantia que será debitada em sua próxima fatura e doada ao projeto.

CRIANÇA ESPERANÇA

Números para doação:

0500 2016 007 - para doar R$ 7,00*

0500 2016 020 - para doar R$ 20,00*

0500 2016 040 - para doar R$ 40,00*

*R$ 0,39 + impostos por ligação de telefone fixo

*R$ 0,71 + impostos por ligação de telefone celular