Globo encerra programa de Fernanda Lima

A TV Globo decidiu acabar com um dos programas apresentados por Fernanda Lima. O “Super Star, formato musical no estilo “The Voice” com bandas profissionais, foi encerrado. A justificativa da emissora teria sido a baixa audiência do programa.

“Super Star” já revelou vários músicos brasileiros, como o grupo paulista Banda Malta, que venceu a primeira temprada. Na segunda, a dupla Lucas & Orelha ficou com o título. A banda Fulô de Mandacaru levou a terceira e última temporada, encerrada em junho do 2016, faturando um contrato com a Som Livre, além do prêmio de R$ 500 mil

Com a decisão, Fernanda Lima, que encerrou em março a temporada 2017 de “Amor e Sexo", fica à disposição da Globo.