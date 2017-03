Globo anuncia reprise de “Senhora do Destino” e destaca José Wilker; veja o vídeo

A TV Globo começou a divulgar uma nova reprise da novela “Senhora do Destino” no “Vale a Pena Ver de Novo”. O folhetim de Aguinaldo Silva foi exibido originalmente em 2004 e volta ao ar no dia 13 de março.

Para anunciar ao público o retorno da novela, a emissora reuniu parte do elenco para falar sobre a trama, que será exibida logo após o “Vídeo Show”, e fará dobradinha com a reta final de “Cheias de Charme” durante a primeira semana no ar.

No vídeo, a emissora destaca o ator José Wilker, que faleceu em 2014, que interpretou o inesquecível Giovanni Improtta em “Senhora do Destino”. Na trama, o personagem de Wilker (que ganhou um filme só dele posteriormente) ficou marcado por falar “felomenal” (ao invés de fenomenal) e pela frase: O tempo ruge e a Sapucaí é grande”.