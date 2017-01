Globeleza aparece vestida em novas vinhetas de Carnaval e divide opiniões na internet; veja o vídeo

Uma mudança sutil, mas que traz grande significado. Desde 1991, a Rede Globo tem uma “musa” do carnaval. A Globeleza tradicionalmente aparece na televisão nua, com pintura corporal, remetendo sempre à folia carioca.

Ela sempre foi alvo de críticas, por refletir a objetificação do corpo da mulher, mais especificamente da mulher negra, que nessa época do ano ganha o destaque que não tem o ano todo. Mas neste ano, a emissora carioca decidiu fazer importantes mudanças na sua chamada de Carnaval.

Na vinheta de 2017, apresentada neste domingo (08) no Fantástico, Érika Moura – Globeleza desde 2015 – aparece vestida e acompanhada de outros dançarinos. Eles alternam entre roupas temáticas de maracatu, axé, frevo e bumba-meu-boi, em uma busca da Globo por representar estilos carnavalescos dos quatro cantos do país. E claro que não pode faltar o refrão tema da Globeleza: “Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo”.

A decisão dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas reclamaram do “fim da tradição”, outras perceberam que a mudança é sim um avanço na conscientização e valorização da mulher.

Veja algumas reações:

Gente, quero parabenizar a vinheta da globeleza desse ano. Finalmente mostrando cultura, a alegria do carnaval e sem expor a mulher. — Luuis Comenta (@LuuisComenta) 9 de janeiro de 2017

"Globeleza vestida, 2017 começou mal"



Começou mal pra quem?

Já se imaginou sambando pelado em rede nacional?



Ata. — J A C Y J U L Y (@JacyJuly) 9 de janeiro de 2017

Globeleza com o corpo pintado:É muito vulgar,ñ gosto

Globeleza com roupa:preferia a antiga,essa ta muito feia.

SE DECIDE AI CACETE. — BO$$ (@NOSENSEJAVADD) 9 de janeiro de 2017

a globo finalmente decidiu mudar a vinheta da globeleza pra real diversidade do carnaval brasileiro. curti — evessaura (@evelyseporto) 9 de janeiro de 2017

vc percebe que 2017 vai ser um ano bom,quando a vinheta da globeleza se tornou algo bem cultural e sem a necessidade de exposição feminina ❤ — Leo (@eaibebe) 9 de janeiro de 2017

Melhor notícia do dia é a mudança da roupa da #Globeleza na vinheta da #Globo. Antes de tarde do que nunca! #Carnaval2017 — Tracey Leah (@traceyleahblog) 9 de janeiro de 2017

Veja o making of da nova vinheta da Globeleza: