Globais desfilam tendências para o verão 2018 em Goiânia

Os atores globais Henri Castelli e Giovanna Lancelotti desfilam na noite desta sexta-feira (25), no Mega Moda Fashion – MMF 2017, em Goiânia. O tema desta edição celebra os 50 anos da Tropicália e ainda conta com a presença de Gabriela Pugliese e Erasmo, Mirella Santos e as bloggers Flávia Pavanelli, Juliana Salimeni, Ariane Canovas e Ju Romano, que desfilarão peças feminina, plus size, praia, fitness e masculina das 31 marcas goianas participantes.

Segundo Izabelle Capuzzo, responsável pelo styling do MMF, as marcas estão muito alinhadas com as tendências das semanas de moda e para o verão/2018. “O babado vai aparecer muito: na barra da calça que é uma coisa nova, nas mangas das blusas, em vestidos, no decote. Ascalças pantacourt, que antes eram algo super fashionista, foi muito bem aceita pelo mercado e também terá destaque na passarela”, adianta.

Aplicações de bordados, camisa masculina estampada com motivo de bandana, florais revisitados - look inteiro floral, floral com mistura de estampas, floral e as listras, geométrico e folhagem, também serão mostrados no desfile do Mega Moda Fashion 2017.

“O jeans se destacará com a proposta do flare, que tem tudo a ver com o tema do desfile e é uma tendência forte. Podemos esperar peças com barra desfiada, calça jeans com rasgado, mais bruto sem muita lavagem. Já em relação às cores, muitas marcas apostaram forte na tendência dos looks monocromáticos, não só em vermelho, mas nas cores oliva, rosa seco e bege”, completa a responsável pelo styling do MMF.

Line up Desfile MMF 2017

19h – Início do evento

20h30 – Abertura da Sala de Desfiles

21h - Desfile