Giro cultural: Laheto oferece formação em artes circenses

O curso livre em artes circenses para iniciantes, aplicado pelo Circo Laheto, terá início neste segundo semestre. As aulas serão direcionadas para crianças, jovens e adultos interessados em aprender técnicas como tecido acrobático, trapézio, lira, diabolô, malabares, cama elástica, pista acrobática, acrobacia e bambolê. Duas turmas serão formadas, uma para crianças e adolescentes com até 17 anos e outra para pessoas acima desta idade. Mensalidades: R$ 150 para aulas três vezes por semana e R$ 100 para duas vezes. Para se inscrever é preciso comparecer à secretaria do Laheto. Parque da Criança, ao lado do Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás. Informações: 3281-3301.

Noite

Pagodeiro apresenta repertório romântico

O pagodeiro Donzinho se apresenta neste sábado, às 21 horas, no Tapera’s Bar, com repertório romântico. O artista fez parte do grupo Pura Carícia por cinco anos e do grupo Quero Mais, por um ano, até decidir seguir carreira solo. Ele está preparando o lançamento da música Lembranças, de sua autoria. Ingressos: R$ 20. Avenida Laurício Pedro Rasmussen, nº 213, qd M, lt. 22, Vila Santa Isabel. Informações: 98547-1341.

Exposição

Mundo real e virtual se misturam em mostra

Figuras do campo são o destaque de exposição de realidade aumentada disponível até o próximo dia 7 no shopping Flamboyant. A mostra está montada na praça central, piso 1 do centro de compras, disponível para visitação das 10 às 22 horas. Os visitantes poderão interagir com animais e plantações virtuais, bem semelhantes a uma fazenda. A exposição foi montanda pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com intenção de proporcionar informações sobre o campo no ambiente da cidade. Avenida Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás.

Teatro

Peça no Sesc retrata histórias reais sobre o Rio Madeira

O grupo Beradera Companhia de Teatro apresenta neste sábado, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, a peça Lete. O nome do espetáculo é uma palavra grega que significa rio do esquecimento, o que de acordo com a história antiga apaga nos homens suas vidas passadas. A palavra também remete ao rio que banha a cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, o Rio Madeira. O enredo reflete, em um ambiente ficcional, sobre os ciclos migratórios da cidade e também o ciclo das usinas hidrelétricas. A companhia de teatro é formada pelo diretor, produtor e dramaturgo Rodrigo Vrech e pelos atores Andressa Silva, Cláudio Zarco, Elizeu Braga e Raoni Amaral. A classificação etária do espetáculo é de 14 anos. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.