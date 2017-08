Gigantes no palco

Tem tudo para ser inesquecível. O tremendão Erasmo Carlos foi o convidado escolhido por Leo Jaime para dividir o palco, amanhã, do projeto Flamboyant In Concert. A promessa é de um encontro entre dois roqueiros que, apesar de serem de gerações diferentes, devem conseguir emocionar o público. Leo nasceu em Goiânia e deve fazer as honras da casa. Erasmo é figura pouco presente nos palcos da capital e, por isso, deve atrair seus fãs fiéis. Para quem gosta de arte, a semana reserva duas exposições: amanhã, Juliano Moraes abre a sua Contrarquitetura no Museu de Arte Contemporânea de Goiás; no domingo, é a vez do fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos abrir a mostra Visões de Um Poema Sujo, na Vila Cultural Cora Coralina.