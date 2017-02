George Henrique e Rodrigo se apresentam em boate no Setor Bueno

A dupla George Henrique & Rodrigo se apresenta nesta sexta-feira (3) na boate Wood's, no Setor Bueno, em Goiânia. A casa abre a partir das 22h30 e os ingressos são vendidos por R$ 60,00 (masculino) e R$ 30,00 (feminino).

Nascidos e criados em Goiânia os dois irmãos George Henrique Guadelup de Carvalho, 24 anos, e Rodrigo Guadelup de Carvalho, 23 anos, conviviam no meio musical graças ao pai que era cantor. Enquanto cursava Biologia, George Henrique dividia seu tempo cantando em bares, enquanto isso, Rodrigo, bem mais tímido, frequentava o curso de Administração e mantinha-se no anonimato familiar.

George formou uma dupla e se apresentava em barzinhos. Ele passou a observar seu irmão Rodrigo em suas cantorias familiares, também percebeu que sua timidez havia diminuído. A junção das duas vozes se mostrou perfeita e assim nasceu a dupla “George Henrique e Rodrigo”.

Apoiados pela família iniciaram carreira tocando em bares de Goiânia, claro que o fator financeiro e a carga horária puxada pesava bastante, pois trabalhavam em loja no shopping e tocavam à noite. As oportunidades na carreira musical até apareciam, mas nem podiam pensar em largar os seus empregos e se aventurar na música, a situação não permitia.

Compositores, cuidaram pessoalmente do repertório bem variado. Uma mistura de ritmos para balada “Esquenta pra balada”, “Fantasia”, “To vendo a hora”, “Viajo em você”. Romantismo com “Receita de amar” e pureza de “Quando amanhecer”, se a intenção é esquentar mesmo não deixe de ouvir “Ta bagunçado” e a “Culpa é da cachaça”. Bruno & Marrone participam na faixa “Loucura sem cura”. No clássico de Matogrosso & Mathias- “Um século sem ti”, Rodrigo mostra para todos nós o que George havia visto há tempos, sua qualidade vocal, assumindo a primeira voz.



Serviço:

Local: Av. T-10, nº 277, Setor Bueno

Informações e reservas: 62 99663-4335 ou 62 3541-4095

www.woodsbar.com.br