George Clooney vai processar paparazzi que tiraram foto de gêmeos

Os filhos de Amal Alamuddin e George Clooney nasceram há pouco mais de um mês e, desde então, os pais ainda não divulgaram imagens dos gêmeos. Porém a decisão dos pais de manter a discrição não tem sido muito respeitada por paparazzi, que já conseguiram uma foto dos bebês.



Em um comunicado, Clooney conta que sua casa foi invadida por fotógrafos. "Na última semana, paparazzi da revista Voice escalaram o nosso muro, subiram em uma árvore e ilegalmente tiraram fotos de nossos filhos dentro de nossa casa. Não tenham dúvidas: fotógrafos, a agência e a revista serão processados em todas as instâncias da lei. A segurança de nossos filhos demanda isso", disse o ator.



As imagens apareceram na capa da revista francesa Voice há duas semanas. Até o momento, a revista não se manifestou.

well take a look George Clooney and Amal Clooney Twins photo #clooneytwins #voici pic.twitter.com/FWMVf8U00q