Gente comum no programa

Há algumas edições que o Big Brother Brasil deixou de lado a antiga fórmula de levar apenas homens e mulheres com corpos sarados e com zero conteúdo.

Para aproximar o público, pessoas de diferentes estilos e idades fizeram parte do reality show, caindo nas graças dos telespectadores.

O BBB17, que começa segunda-feira na Rede Globo/TV Anhanguera com apresentação de Tiago Leifert, já deu indícios de que a fórmula será a mesma com gente comum nos teasers de apresentação dos participantes da edição de 2017.

Ao todo, entram na casa 16 selecionados. Até o horário de fechamento da edição 13 nomes tinham sido divulgados durante a programação da Globo na tarde de ontem.

A advogada de Manaus (AM) Vivian Amorim, 23 anos, completa o time ao lado da estudante e youtuber paulista Roberta Diniz, 21. Quem também vem de São Paulo é o jornalista Pedro Falcão, 29, e o agente de trânsito Daniel, 41.

A seleção inclui ainda a mineira Mayara Rodrigues, 26, que é modelo e bacharel em Direito. A paranaense Marinalva Almeida, 39, é atleta paralímpica e engrossa o time feminino ao lado da aposentada gaúcha Ieda, 70, e da bailarina baiana Gabriela Flor, 27.

O cirurgião plástico Marcos Harter, 37, de Porto Alegre (RS), foi um dos selecionados, como o modelo e empresário de Alagoas Luiz Felipe, 28, e o advogado Ilmar Renato, 38, natural de Campo Grande (MS).