Genro de Silvio Santos é citado na Lista de Fachin

A lista divulgada na última terça-feira (11) pelo relator da Lava Jato, Edson Fachin, foi apelidada no meio político como a “Lista do fim do mundo”, considerando as dimensões catastróficas das suas consequências. A repercussão das revelações atingiu até o império de Silvio Santos.

Entre os nomes de presidentes, ministros e senadores, também estava o do deputado federal Fabio Faria (PSD-RN), noivo de Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos.

O agregado da família Abravanel é acusado de receber 100 mil como doação eleitoral via caixa dois, o que é considerado crime pela Justiça Eleitoral. O dinheiro não declarado teria sido doado pela empreiteira Odebrecht.

A citação do nome do deputado Fabio Faria levou os internautas a lotarem as redes sociais de Patrícia Abravanel de comentários. “Tem certeza que vai casar com um ladrão?”, questionou um internauta.

Garanhão

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) ficou conhecido após se relacionar com celebridades. Na planilha do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o parlamentar foi apelidado de como "bonitão" e “garanhão”.

Fábio namorou Sabrina Sato e em 2014 ficou noivo de Patrícia Abravanel, com quem tem um filho, Pedro de dois anos.