“Gato Preto” no palco do Teatro Sesc Centro

A 1ª edição do Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo) continua hoje com apresentação do espetáculo solo Gato Preto, da Cia. Teatral Oops!.., às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. A montagem integra o projeto artístico Trilogia Poe, que teve início em 2010 com a premiada montagem Olho. Gato Preto é a segunda parte do projeto, que será concluído com a es...