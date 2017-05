Gato com 1,2 m pode entrar no Guinness como o mais longo do mundo

Um gato de Melbourne, na Austrália, pode bater o recorde de felino doméstico mais longo do mundo. Omar, como foi batizado pela dona Stephy Hirst, tem 1,2 metros de comprimento e pesa 14 quilos (3 vezes mais que a média da espécie).

Hirst entrou em contato com o Guinness World Records, que vai avaliar se Omar é realmente o mais longo no mundo. O recorde atual pertence a Ludo, um gato da raça Maine Coon que vive no Reino Unido e mede 1,18m.

"Nós pensamos que ele poderia ser [o gato mais longo do mundo], mas não tínhamos feito nada sobre isso, porque ele pode não ser totalmente crescido ainda", disse Hirst ao site Herald Sun.

As medidas incomuns deixaram Omar conhecido também nas redes sociais. O gato já ganhou conta própria no Instagram e tem mais de 17 mil seguidores.