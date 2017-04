Gata grávida ganha ensaio fotográfico inspirado em Beyoncé

Inspirada pelas fotos da cantora Beyoncé, a publicitária Elô Gomes, de Cuiabá, resolveu fazer um ensaio fotográfico semelhante com sua gata, sem raça definida.

As fotos de Leia prestes a dar à luz ganharam repercussão nas redes sociais com mais de 8 mil curtidas e mais de 600 compartilhamentos.

“Fiquei feliz com a repercussão, porque várias páginas famosas da internet compartilharam as imagens”, afirmou Elô, autora do ensaio.

A jovem usou uma uma câmera profissional e acessórios, como um minivéu, semelhante ao da cantora pop. O ensaio foi realizado com ajuda da sócia, no apartamento da publicitária, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Leia foi fotografada em diversas poses evidenciando a gravidez.

Pouco depois da sessão de fotos, nasceram cinco filhotes, que, segundo a publicitária, devem ser colocados à adoção. A jovem disse ao G1 que espera Beyoncé divulgar os nomes dos gêmeos para também servir de inspiração na escolha dos nomes de dois dos filhotes.