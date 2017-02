Garota do cabelo rosa-choque

Já ícone fashion entre as publicações de moda, Karol Conka diz se expressar na música, em suas rimas e, também, nas roupas que procura vestir para os shows. Com cabelo rosa-choque e sempre muito bem aprumada, a cantora se entrega num estilo urbano e esportivo, com looks coloridos e confortáveis para dançar no palco. Nascida em Curitiba (PR) e sob influência de sua mãe que esc...