Galhofada começa nesta sexta-feira e segue até domingo no Setor Pedro Ludovico

A rua se transforma em palco para apresentações cênicas, shows, oficinas e atividades comunitárias na 14ª edição do Festival Galhofada, que começa hoje e segue até domingo em uma arena montada na Alameda Henrique Silva, no Setor Pedro Ludovico. O evento, que no ano passado teve uma programação mais enxuta, não conta com apoio de leis de incentivo governamentais...