Galhofada: Arremate com arte, circo e diversão

A 14ª Galhofada – Pequena Mostra de Teatro de Rua chega hoje ao seu último dia. Desde sexta-feira, na arena montada na Alameda Henrique Silva, no Setor Pedro Ludovico, o público tem conferido apresentações cênicas, shows, oficinas e atividades comunitárias gratuitas. Neste domingo, as atividades começam às 9 horas com pintura dos muros, oficina de sling e dança ...