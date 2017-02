Gabriel O Pensador canta sucessos antigos e músicas do disco 'Sem Crise' em Goiânia

Um dos maiores nomes do rap nacional, Gabriel O Pensador, se apresenta neste sábado (11), no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia.

Neste show, o rapper canta suas músicas carregadas de críticas sociais do disco 'Sem Crise', além de sucessos antigos como "Cachimbo da Paz" e "Tô Feliz".

Carreira

Gabriel O Pensador, nasceu na Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ainda jovem, entrou na banda do colégio, onde despertou seu interesse pela música. Iniciou carreira com a gravadora Sony.

Em 2001 lançou um livro autobiográfico, intitulado Diário Noturno. Quatro anos depois ele lançou o livro infantil Um Garoto Chamado Rorbeto, que ganhou um Prêmio Jabuti pelo melhor livro infantil. Gabriel também é ativista, investindo em jogadores de futebol que querem se tornar profissionais. Também possui um projeto social, chamado Pensando Junto, que atende crianças carentes da favela da Rocinha.

Seu trabalho mais recentes é o disco Sem Crise, lançado em 2012. Deste álbum, saiu o single "Surfista Solitário", que possui participação do cantor Jorge Ben Jor.

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Horário: a partir das 16h

Ingresso: R$ 40 (fem) e R$ 60 (masc)

Informações: (62) 99243-1303

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí