Gaúcho encanta público com a sua sanfona

Não houve quem não torcesse pelo gaúcho Thomas Machado quando ele entrou no palco tocando sua sanfona e cantando o clássico sertanejo Beijinho Doce, na audição às cegas. Para alívio do público que torcia, todos os técnicos viraram as cadeiras para ele. O menino escolheu ficar no time de Ivete Sangalo, apesar de seu repertório sertanejo, que tem entre as canções predi...