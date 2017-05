Gêmeas de 100 anos participam de ensaio fotográfico

Cem anos de histórias, companheirismo e muito amor. Essa frase poderia resumir o ensaio fotográfico das gêmeas Maria Pignaton Pontin e Paulina Pignaton Pandolfi, que estão prestes a completar um século de vida, no dia 24 de maio. Elas foram clicadas nesta segunda-feira (15), em Vitória (ES), após o convite de uma fotógrafa.

Segundo informações do G1, Camila Lima, que trabalha fazendo fotos de idosos, conheceu Maria e Paulina através de uma reportagem na TV e decidiu oferecer o ensaio como presente de aniversário. E as irmãs toparam. “Eu fiquei encantada, me apaixonei. Nunca vi ninguém com 100 anos. Gêmeas, ainda? Achei o máximo. Liguei para a família e elas toparam”, contou a fotógrafa.

As fotos encantam pela irreverência e pelas cores, com direito a balões, várias flores e vestidos diferentes e até um fusca cor de rosa. “Desejo muita felicidade, muitos anos de vida ainda. Mais uns dois, três anos”, disse Maria à irmã.

O filho de Maria, Carlos Pontim, conta que as centenárias permanecem ativas, saudáveis e completamente lúcidas. “Se deixar, elas lavam roupa, cozinham. Minha mãe está sempre alegre, nunca está doente. É uma pessoa com muita saúde. Ontem ela foi ao shopping. Não para, sempre serelepe”, disse.