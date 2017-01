Funk e sertanejo agitam a Villa Mix

Comemorando três anos de atuação da casAcorpO, a bailarina e coreógrafa Denise Stutz (RJ) desembarca em Goiânia para ministrar a oficina Corpo Presente nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro em mais uma edição do Encontro Con(versado). Nome de destaque no cenário da dança brasileira desde a década de 1970, Denise é mineira, mas mora no Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira. Já trabalhou com nomes como Lia Rodrigues e Klauss Vianna, nas minisséries Capitu e Hoje é dia de Maria, na Rede Globo e em espetáculos solos. Para participar da oficina, a inscrição custa R$ 200. Av. 243, esquina com Rua 233,, Setor Universitário. Mais informações: 3609-8386

O filme goiano Terra e Luz fez sua sessão de estreia na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Minas Gerais, mostra especial Sessão Bendita, em uma espécie de sessão-balada para espectadores jovens. Escrito e dirigido por Renné França, o filme conta com Pedro Otto e Rafael Freire, ambos alunos de Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás - câmpus cidade de Goiás, além do professor Marcelo Jungmann e Maya dos Anjos, filha de um professor da instituição. A história se passa em um futuro próximo, em que o ser humano é praticamente dizimado por criaturas que se assemelham a vampiros. Neste mundo apocalíptico, um homem tenta sobreviver a qualquer custo

A noite de hoje promete agitar o público da boate Villa Mix com uma série de apresentações com nomes de destaque no cenário nacional tanto no funk, soul, house e sertanejo, a partir das 22 horas.

Um dos destaques da festa Vem que Vem Privilege, o funkeiro carioca MC Koringa (foto), que tem o nome Fábio Luis de Jesus no RG, promete embalar o público com seus maiores sucessos, como Pedala Robinho, Tá Dançando, O Tamborzão Tá Rolando, Deixa a Gatinha Dançar, Kika Kika no Calcanhar, Danada Vem Que Vem, entre outros hits que desde os anos 2000 fazem sucesso.

Marcadas pela sensualidade, as letras das composições de Koringa já foram temas de vários personagens das novelas América, A Favorita, Fina Estampa, Avenida Brasil, Amor à Vida, Salve Jorge e Totalmente Demais. O hit Taca Taca, gravado com participação do Psirico, embalou 2016 e promete continuar com tudo no carnaval, assim como a nova música de trabalho, Trilha Sonora. Dono da canção que dá nome à festa, Vem que Vem, o cearense Marcinho M15 completa o agito ao lado da dupla sertaneja André & Cauan, o cantor Lucas Led e ainda a participação mais que especial de Sandra de Sá.

A Villa Mix fica na Avenida 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Noite

Show com William José no Cerrado

Uma das vozes mais marcantes da música romântica em Goiás, o cantor William José é a atração hoje no Cerrado Bar e Restaurante, a partir das 20 horas. No repertório, canções clássicas da música brasileira como Tim Maia e Cauby Peixoto, além de bolero, bossa nova e hits da jovem guarda. Será cobrado couvert artístico de R$10. O Cerrado fica na Av. T-3, nº 2.456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Teatro

Romeu e Julieta no Sesc Centro

Devido ao grande sucesso de público desde o dia 17, o Grupo de Teatro Fábrica apresenta a última semana de apresentações do musical Extase - Uma história de Romeu e Julieta, hoje e amanhã, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro.

A direção é de Wellington Dias e faz uma releitura do clássico de William Shakespeare.

Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 7 (comerciários com carteira do Sesc). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700. A classificação indicativa é 10 anos.

Exposição

Artistas naïfs no MAG

Com mais de mais de 80 obras de 30 artistas, três deles homenageados postumamente – Antonio Poteiro (foto), Fé Córdula e Mirian Inêz – e outros 27 deles convidados, a 1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste continua aberta a visitação no Museu de Arte de Goiânia (MAG) até o dia 12 de março.

A exposição reúne 11 artistas de Goiás, como Alessandra Teles, Américo Poteiro, Lourdes de Deus Waldomiro de Deus, Omar Souto, Helena Vasconcelos, entre outros, além de artistas convidados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Pirenópolis, Roraima, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

Horário de visitação de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas; aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas. O MAG fica na Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. A entrada é franca. Informações: 3524-1189