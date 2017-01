Funk Deu Onda, de MC G15, desponta como favorito para hit do verão

Ano-novo, funk de novo. Se no ano passado Tá Tranquilo, Tá Favorável foi um dos hits do verão, agora foi a vez do sucesso Deu Onda, do MC G15 dominar as festas da virada, os serviços de streaming e as rádios. A música virou meme nas redes sociais e caiu nas graças de celebridades como Anitta, o forrozeiro Wesley Safadão, e, claro, o jogador Neymar, espécie de Midas q...