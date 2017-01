Fronteira Festival recebe inscrições de mais de 700 filmes de 56 países

Em sua terceira e consolidada edição, o Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental recebeu inscrições de 701 filmes para suas mostras competitivas de longa e curta-metragem. Ao todo, foram 173 longas e 528 curtas, de um total de 56 países, com destaque para realizações dos Estados Unidos, Portugal, Canadá e França. Só brasileiras foram inscritas 355 produções. O evento será realizado durante os dias 16 a 25 de março, no Cine Ritz, localizado no Centro de Goiânia.

Dedicado a filmes que resistem a formas predominantes da linguagem cinematográfica, o festival é realizado pela Barroca Produções Artísticas e Cinematográficas. A primeira etapa do evento aconteceu nos dias 11 a 15 de novembro do ano passado e levou para as ruas de pedra da Cidade de Goiás a edição da Mostra em Trânsito, com exibições de cinema ao ar livre e que reuniu comunidades locais da zona rural da periferia da cidade, estudantes, professores, cineastas e entusiastas das artes.

Para março, a ideia é exibir filmes inéditos em Goiás e na maior parte das vezes inéditos no Brasil, oriundos de vários lugares num panorama significativo do cinema contemporâneo mundial e brasileiro. Na primeira edição foram apresentados 122 filmes e na segunda edição 115, com uma média de 3.500 pessoas passando pelas salas de cinema do evento.



Anote

Fronteira Festival – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental

Data: 16 a 25 de março

Local: Cine Ritz

Endereço: Rua 8, nº 501, Centro.

Entrada franca