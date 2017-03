Fronteira e Bienal do Cinema Sonora recebem 3 mil pessoas em 56 sessões

Dois eventos de peso do universo cinematográfico, o 3º Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental – Fronteira e a 1º Bienal Internacional do Cinema Sonoro (BIS), chegaram ontem ao fim com saldo positivo de 56 sessões, público de 3 mil pessoas e mais de dez premiados somando-se ambos.Todas as obras exibidas em quase duas semanas eram inéditas e...