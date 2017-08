Foto de jovem e sua vaca dormindo abraçados comove a internet

Não há amizade mais verdadeira que a de um menino e seu animal de estimação, certo? Por isso, a foto de um menino dormindo com sua vaca circulou pelos Estados Unidos e comoveu muitos internautas.



Mitchell Miner, 15, foi fotografado deitado abraçado a sua bezerra, Audri. Os dois foram vencidos pelo cansaço após passarem longas horas em uma competição da Feira Estadual de Iowa, nos Estados Unidos.



"Ela gosta de se deitar um pouco", disse Mitchell ao jornal local Des Moines Register. "Eu não entendo ao certo a nossa relação, ela apenas gosta de minha companhia".



A exposição ocorreu após semanas de muito treino. No dia, o jovem acordou às três da manhã para enfeitar e preparar o animal. Eles acabaram em quinto lugar na disputa.



Jeremy Miner, pai de Mitchell, foi quem fez a foto e a postou na internet. Para ele, a vida no campo exige trabalho duro e isso ajuda a desenvolver caráter e novas habilidades, características que ele considera essenciais que seus filhos desenvolvam.



"Eles precisam saber que a vida não é fácil, que você precisa trabalhar duro para atingir seus objetivos", disse Jeremy.