Foto de homem beijando mulher e carregando outra nos ombros viraliza na internet

Que no carnaval "ninguém é de ninguém" já sabemos, mas uma foto feita no bloco 'Carvalheira na Ladeira', em Olinda, Pernambuco, durante a folia deste ano, retrata bem o que isso quer dizer.

Na imagem, um homem está com uma mulher nos ombros e beijando outra na frente dela, ou melhor, abaixo. A história da foto não foi revelada e ainda não é possível saber se o homem e a mulher que está nos ombros dele são mesmo um casal.

Com toda essa polêmica, a internet não está se aguentando e os memes não param de surgir. Veja abaixo.

"Já vi o cara beber e esquecer o que fez, mas esquecer que a mulher está nas suas costas no Carnaval é a primeira vez!", disse um no Facebook. "Eu na vida amorosa", brincou uma outra pessoa. "Eu sou a que fica na cacunda sempre", falou outra usuária. "É amiga dele, parente, tudo menos namorada. Certeza", concluiu outra. "Se reparar no detalhe, não tem aliança no dedo dela, deve ser só uma amiga", disse um tentando defender o homem. "Aconteceu comigo na sexta, mas eu não tava nas costas.Tava do lado do marmanjo mesmo", revelou outra. "Na vida, nós somos a moça que está no ombro", disse outra internauta.