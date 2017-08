Fotógrafo lança projeto de imagens históricas

Imagens coletadas por cerca de 40 anos de artistas, personagens da política, da cultura e sociais de Goiás compõe o portal www.goiasdeportasabertas.com que será lançado nesta quarta-feira (23), às 19 horas, no Instituto Rizzo. O site propõe a catalogação e digitalização do acervo fotográfico de Luiz Elias que registrou acontecimentos que marcaram a trajetória recente do povo goiano, assim como personalidades como a escritora Cora Coralina e o ex-governador do Estado Mauro Borges (foto abaixo).

No evento, será apresentado ao público toda a história e curiosidades do projeto. Em quatro telões serão exibidos as fotos e o site além do filme Goiás Coração do Brasil da antropóloga Meire Baiocci e do próprio Luiz Elias. Ainda haverá a exibição do making of sobre a execução do projeto, produzido por Antônio Eustáquio.

Entre artistas cujas imagens estão no acervo do fotógrafo estão ainda nomes como Siron Franco, Cleber Gouveia, Antônio Poteiro, Selma Parreira e maestro Brás Pinho. Elias disponibiliza ainda registros do povo Calunga, remanescente de quilombo que existiram em território goiano, sempre alvo de atenção de estudos sociais históricos e antropológicos.

Ao todo, segundo o profissional, são quase mil imagens selecionadas para integrar o projeto, inscrito e aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Municipal. Luiz Elias é natural do Rio de Janeiro (1949), onde começou seu trabalho no teatro e na televisão. Veio para Goiás em 1973 e a partir daí começou a registrar a cultura goiana, seus personagens e suas tradições. Além de fotógrafo, é diretor e produtor de teatro, TV e cinema. Atualmente coordena o departamento de memória do IHGG. Avenida Cora Coralina, nº 242, Setor Sul.