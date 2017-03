Forró ao som de Rodrigo Araújo no Café Nice

Hoje, a noite é de forró pé de serra no Café Nice, que abriu espaço em sua programação para este que é um dos ritmos musicais que mais animam os brasileiros. Quem sobe ao palco da casa é o cantor Rodrigo Araújo, cujo repertório traz músicas autorais, como Pra Namorar, com destaque nas principais rádios que abrem espaço para o forró em suas programações, e clássicos do gênero. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Flávio José, Targino Gondim, Alceu Valença e o grupo Falamansa são alguns dos artistas que o público confere em sucessos como Xote das Meninas, Eu só Quero um Xodó e Numa Sala de Reboco. O couvert artístico da noite custa R$ 10 até às 21 horas e, depois, sai a R$ 20 por pessoa. Av. T-11, esquina com Rua T-36, Setor Bueno. Informações e reservas: 3541-4690.

Filarmônica no Teatro Goiânia

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) apresentará seu segundo concerto da temporada 2017 hoje no Teatro Goiânia, a partir das 20h30, sob a regência do maestro Marshall Gaioso. A apresentação faz parte da Quinta Clássica, projeto que a orquestra executa um repertório de músicas de concerto com participação de artistas consagrados. O repertório contará com a primeira audição mundial da composição Música para Orquestra nº 6 do compositor goiano Estércio Marquez, além das obras The Naiades de W.S.Bennett, Sem Mantilhas de F. Valoz e a Sinfonia nº 3 Escocesa de F. Mendelssohn.

A entrada é gratuita. Avenida Tocantins com Rua 23, Centro.

Lançamento

Hércules Dias apresenta nova obra

O livro Destinos de Mim, escrito pelo jornalista e professor Hércules Dias, será lançado hoje, a partir das 20 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa de Goiás. A obra traz mais de 38 poemas que expressam os sentimentos do autor em relação à vida. Nos versos, o escritor fala da juventude, da família e as vivências amorosas. Natural de Goiandira, Hércules foi criado pela avó após o falecimento da mãe e aos 7 anos mudou-se para Goiânia. Na escola, fundou um jornal aos 15 e dois anos depois entrou para o jornalismo como colunista social e passou por veículos de comunicação em Goiás e do Distrito Federal. Hoje, aos 64 anos, comanda um blog que leva seu nome. A entrada é franca. Alameda dos Buritis, nº 231, Setor Oeste.

Dança popular

Bailarina Tainá Barreto no Centro Cultural UFG

A atriz, bailarina e criadora brasiliense Tainá Barreto se apresenta hoje e amanhã no Centro Cultural UFG com o espetáculo solo autoral Guarda Sonhos, às 20 horas.

Transitando entre a cultura popular e a cena da dança contemporânea, a peça é resultado de anos de convivência e pesquisa de Tainá na Zona da Mata e tem como elementos marcantes e inspiradores o frevo e o cavalo marinho, além do teatro físico e o butô. Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). Av. Universitária nº 1533, Setor Leste Universitário.