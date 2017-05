Forgotten Boys e Mellow Buzzards são atrações na programação do Rock

O Festival Bananada pode ter acabado no último domingo, mas a sua programação agora se estende para shows individuais nesta terça-feira, a partir das 18 horas, no espaço Rock, localizado no Setor Marista. As bandas Mellow Buzzards (foto abaixo) e Forgotten Boystraçam panorama dos shows apresentados durante o festival, com timbres incandescentes do rock. De São ...