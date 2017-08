'Forbes' divulga lista dos atores mais bem pagos do mundo

A revista Forbes divulgou a tradicional lista de atores e atrizes mais bem pagos do planeta de 2017 nesta terça-feira, 22. Cifras astronômicas, na casa das dezenas de milhões de dólares por ano, são a constante da lista, que é encabeçada pelo ator (U$ 68 milhões), seguido de Dwayne Johnson (65 milhões), conhecido como The Rock, e Vin Diesel (54,5 milhões).



Três artistas do Top 10 chamam atenção por virem do cinema indiano: Shah Rukh Khan (U$ 38 milhões), Salman Khan (U$ 37 milhões) e Akshay Kumar (U$ 35,5 milhões).



A diferença entre gêneros também salta aos olhos: a mulher mais bem paga no mundo da dramaturgia é Emma Stone (U$ 26 milhões), que ocupa apenas a 15ª colocação no geral. Logo em sequência aparecem Jennifer Aniston (25,5 milhões) e Jennifer Lawrence (U$ 24 milhões).



Os dados levam em conta eventos ocorridos entre 1º de junho de 2016 e 1º de junho de 2017.