Fora de sintonia

Para a maior parte das pessoas, a adolescência costuma ser uma fase de crise marcada por sentimentos como insegurança, angústia e medos. Para os transgêneros, as sensações da transição entre a infância e a vida adulta são maximizadas. “Quando você é criança, não tem tanta noção do que é masculino e feminino. Ao entrar na adolescência, as diferenças ficam mais fortes. Nunca me encaixei nos padrões masculinos, mas não sabia dar nome para aquilo. Vivi uma fase que o incômodo ficou muito latente”, relembra a arquiteta e modelo Bruna Andrade, de 23 anos.

O corpo masculino estava completamente desintonizado com a alma feminina que sempre o habitou. Com apoio da família, Bruna foi atrás de informação. Ao ler uma entrevista da modelo transexual Lea T, filha do jogador de futebol Toninho Cerezo, ela se identificou com cada resposta. “Tudo que ela falava parecia que estava falando da minha vida. Entendi naquele momento o que era a transexualidade. Foi libertador”, define a garota, que recebeu o apoio fundamental da família.

Para ela, essa é a importância do tema estar sendo discutido em horário nobre na TV. “A Gloria tem sido muito feliz em tratar com delicadeza. Não deixou cair no que seria mais fácil, que é a forma caricata, vulgar e rasa. Ela tem sabido mostrar bem o que acontece na vida de uma pessoa trans”, avalia. A conta da modelo é a seguinte: quanto mais se fala sobre o assunto, mais se desmistifica e mais gente fica feliz. “Toda discussão é válida. O brasileiro é educado pela TV. Tem que repetir o assunto até as pessoas entenderem que é algo normal.”

Por ser feminina, branca, magra e de classe média, Bruna diz não sofrer tanto com o preconceito e a violência. “Sei que vivo em uma bolha e que todos esses privilégios me isentam de muita coisa ruim. O que chega até mim são coisas mais sutis, os olhares velados, que há muito deixaram de me incomodar. Mas nunca perco de vista que o Brasil é o lugar onde mais se mata transexuais por crimes de ódio”, ressalta.

De acordo com o Grupo Gay da Bahia, em 2016, foram 127 casos de assassinatos de travestis e transexuais, ou um a cada três dias. A expectativa de vida é de 35 anos, menos da metade da média nacional, que é de 75 anos. “Acredito que o preconceito é uma mistura de falta de informação com moralismo. É importante saber que existem outras possibilidades na natureza”, explica o estudante Carlos Alberto Pereira dos Santos, de 23 anos.

De família extremamente conservadora, Beto realizou recentemente um dos seus grandes sonhos: a mastectomia. Para pagar pela cirurgia de cerca de R$ 6 mil, trabalhou bastante e contou com apoio de conhecidos. Hoje ele faz parte de um coletivo de cerca de 50 homens trans de Goiás, batizado como Resistência. A ideia é reunir pessoas que possam discutir e dividir as experiências sobre a transexualidade.