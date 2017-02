Folião recebe ajuda de amigos para escalar camarote e beijar muito

Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Afinal, o réveillon até pode ser bom, mas é na folia de fevereiro que os brasileiros têm o costume de extravasar. No carnaval de Salvador, um folião tornou-se o retrato fiel desses dias de animação e mostrou que nenhum obstáculo é insuperável quando se tem amigos. O rapaz, que estava na pista da festança, contou com a ajuda de seus companheiros para escalar um camarote e, assim, beijar uma moça que estava no alto.

A ação foi toda registrada em vídeo e compartilhada mais de 10 mil vezes no Facebook.

O que mais impressiona, entretanto, é o empenho dos amigos em manter o folião no alto.

Assista: