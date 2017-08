Flávia Wenceslau faz encerramento de evento multicultural

A cantora Flávia Wenceslau (foto) é a responsável pelo show de encerramento da segunda edição do projeto Periférias Multicultural, no próximo sábado, às 17 horas. A apresentação será no Circo Laheto. Com destaque para o timbre de voz, a cantora une poesia e sentimentos em canções contemporâneas. Ela será acompanhada pelo percussionista paulista radicado em Goiânia Leonel Mourão.

Durante o show, Flávia apresentará músicas do seu novo álbum, Como Uma Folha, além de canções já conhecidas de seu repertório, como Te Desejo Vida e Pra Você Cuidar. A artista será acompanhada ainda pelo violonista Emídio Queiroz. O espetáculo terá a apresentação dos alunos do Periférias, além de bandas goianas convidadas. O projeto é realizado pela Rabecas e Percussão, que oferece curso de percussão gratuito na periferia de Goiânia. Também participam do espetáculo as bandas Flor D´Já e Maracatu Alto do Riviera.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia solidária, com um quilo de alimento não-perecível). Av. H, esq. c/ 72, Parque da Criança, Jardim Goiás. Informações: 3877-8987 e 98468-2592.