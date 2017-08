“Finalmente consegui me livrar do hospício", diz mulher de Evaristo Costa

Na última terça-feira (1º), Amalia Stringhini, esposa de Evaristo Costa, compartilhou em seu instagram as primeiras fotos depois da sua chegada no Reino Unido, onde a família deve passar uma temporada.

Até então, os seguidores estavam tranquilos, mas um comentário feito hoje (2) por Amalia repercutiu na internet. Em resposta a uma parente, ela escreveu: “Finalmente consegui me livrar do hospício. Prostituição capitalista e falsa que não fazia bem a mim e às minhas filhas”, sem citar mais detalhes.

Evaristo e suas filhas devem morar na Inglaterra enquanto Amalia estuda na Universidade de Cambridge.

Alguns seguidores começaram, então, a criticar a postura da administradora: "Mas foi no hospício que seu marido ganhou experiência profissional, dinheiro e fama. Cuspindo no prato que alimentou vc e suas filhas." , disse um. "Seja mais elegante e agradecida ao Brasil,mesmo com seus problemas! Suas palavras soaram muito ruins com meu país! Vi em suas fotos o quanto gozou do nosso Paraíso Fernando de Noronha, é Nordeste brasileiro lembra??", argumentou outro internauta.

Por outro lado, também surgiram comentários que concordaram com a opinião sincera: "Certíssimos, sejam felizes longe dessa bagunça de pais!!!", "Melhor coisa que fizeram se pudesse caia fora daqui também".