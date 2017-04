O cantor trocou todas as imagens de perfil de suas redes sociais para o anuncio do lançamento de seu primeiro single solo, Harry Styles, integrante do One Direction, divulgou hoje ‘Sign of times’.

Durante entrevista à BBC Radio 1, o cantor contou como foi o processo de composição do novo álbum: "Nós criamos 50 músicas e ideias na Jamaica, incluindo, tipo, pequenas ideias. Bem, músicas completas eu diria que temos 30 provavelmente. Uma delas, eu escrevi há alguns anos".



