Fim de semana com pagode carioca em Goiânia

Licença que o samba e o pagode estão chegando com a interpretação do cantor carioca Vitinho, a partir das 21h deste sábado (26), no Tapera's, na Vila Santa Isabel, em Goiânia.

Ex vocalista do Grupo 22 Minutos, Vitinho lançou recentemente sua carreira solo, e traz sucessos marcantes para embalar os corações apaixonados como Pé na Porta, que pode ser escutado também na na voz do Exaltasamba – composição do cantor.

Entre suas parcerias estão nomes como Péricles, Pique Novo, Ferrugem, Chininha e Príncipe, Grupo Quero Mais dentre outros que já cantaram com ele e gravaram sua canções. Durante o show, Vitinho também apresenta sucessos de vários artistas do segmento, além de outros gêneros musicais.

Serviço

Local: Avenida Lauricio Pedro Rasmussen, nº 213, Qd M, Lt 22, Vila Santa Isabel – Goiânia (próximo ao Terminal Praça da Bíblia)

Ingresso: antes das 22h: R$ 15. Após às 22h: R$ 20