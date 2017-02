Fim de noite ao som de jazz desponta em diferentes espaços de Goiânia

O discreto portãozinho do antigo sobrado da Rua 7 passa despercebido pelos pedestres que preferem atravessar os corredores do concretíssimo Parthenon Center para cruzar com a Avenida Anhanguera, no Centro. Mas é só cair a noite que o som da bateria acompanhada da guitarra, saxofone, teclado e baixo faz com que pessoas de todas as regiões da cidade se esbarrem mai...