Fim de folia na telona

Mostra O Amor, a Morte e as Paixões entra na reta final com diversos filmes em cartaz, como Moonlight (foto), vencedor de Melhor Filme no Oscar 2017

David Bornfriend

