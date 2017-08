Filmes goianos As Duas Irenes e O Violeiro Fantasma são premiados no Festival de Cinema de Gramado

A cerimônia de premiação aconteceu na noite do último sábado (26), no Palácio dos Festivais, em Gramado, no Rio Grande do Sul

Foto: Reprodução/ Instagram

Elenco e direção do filme "As Duas Irenes"