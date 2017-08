Filmes e sessões comentadas por profissionais norteiam mostra Cinema Psi

Rosto, cabeça e os reflexos da mente são os elementos figurativos da obra do artista Siron Franco que ilustra a primeira edição da mostra Cinema Psi. A partir dessa quarta-feira, quem passar pelo Cine Lumière do Shopping Bougainville vai adentrar as ideias da psique de inúmeros cineastas e profissionais da área da Psicanálise e Psiquiatria, como o escritor Marcelo Veras, a psicanalista Luciene Godoy, o psicanalista e roteirista Contardo Caligaris ou o realizador audiovisual Fábio Meira. Para a abertura, às 20 horas, a cineasta Laís Bodanzky estreia em Goiânia o longa Como Nossos Pais, que levou o prêmio de melhor filme no 45º Festival de Cinema de Gramado.

A programação do Cinema Psi fica em cartaz até o dia 6 de setembro, com exibições de filmes internacionais, estreias nacionais, palestras e discussões. Longas como o chileno Uma Mulher Fantástica, do diretor Sebastián Lelio, o documentário Divinas Divas, de Leandra Leal, A Pele de Vênus, de Roman Polanski, ou o também premiado em Gramado, o goiano As Duas Irenes, de Fabio Meira, serão apresentados durante a mostra. Além dos filmes, profissionais atuantes da saúde mental discorrem sobre cinema e psicanálise em debates abertos ao público.

“A velocidade das novas tecnologias acelera o mundo contemporâneo, o que influencia nas condutas cotidianas. Crises econômicas, mudanças geopolíticas, transformações na cultura, trabalho e na educação fazem com que se desenvolvam também novas doenças mentais. O resultado são consequências diversas”, aponta o curador da mostra, o professor Lisandro Nogueira. Segundo o pesquisador, a mostra Cinema Psi discute o mal-estar das últimas décadas. “Os filmes da mostra argumentam uma série de questões que afetam a saúde das pessoas.”

A proposta é de que o evento seja um projeto de continuidade, realizado anualmente pelos Cinemas Lumière, em um desdobramento da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Lisandro explica que os filmes escolhidos são retratos de questões que transitam nas áreas da saúde mental, psicanálise e psicologia. “Os discursos de intolerância, a mulher envolta às problemáticas do mundo moderno, a loucura dos manicômios, e a descriminalização das drogas serão postos nos debates e telas de cinema”, comenta.

Olhar

Além da exibição de filmes, a mostra ainda traz nomes da psicanálise para as salas de cinema. O psicólogo Cristiano Pimenta, por exemplo, participa de uma sessão comentada do filme Frantz, junto à psicanalista Candice Marques. O escritor do livro A Loucura Entre Nós, Marcelo Veras, fala sobre o filme homônimo dirigido por Fernanda Vareille. Já a professora Ester Salles Matos, representante do Coletivo Mulheres e Homens Transexuais, discute a produção Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio. “Quem olha para o outro já se conta uma história a respeito do que vê. Interpretamos, damos um sentido a tudo que acontece. O que damos como sentido depende de quem somos, como nos sentimos, como nos vemos”, reitera a psicanalista Luciene Godoy, que participa de uma sessão comentada do filme Um Instante de Amor, da diretora Fernanda Vareille.