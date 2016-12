Filme goiano é selecionado para o Festival de Berlim 2017

O filme goiano "As Duas Irenes", do diretor Fabio Meira, foi selecionado nesta quinta-feira (22) para a mostra Generation, dentro do Festival de Berlim, na Alemanha, que acontece entre os dias 9 e 19 de fevereiro de 2017.

O longa, que terá estreia mundial dentro da mostra com temática jovem, foi filmado na cidade de Goiás e conta a história de Irene, uma jovem de 13 anos, que descobre um segredo de seu pai, que tem outra família e até uma filha com o mesmo nome.

Diferente do já experiente diretor goiano, "As Duas Irenes" marca a estreia das atrizes Priscila Bittencourt e Isabela Torres, que foram escolhidas após extensa pesquisa de elenco em Goiás e Brasília. 200 meninas passaram por testes para os papéis. O elenco do filme conta ainda com Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto e Teuda Bara.

"As Duas Irenes" é uma produção de Fabio e Diana Almeida, através das produtoras Roseira Filmes e Lacuna Filmes, em coprodução com a Balacobaco Filmes.

Outras produções brasileiras também participarão do Festival de Berlim 2017. Confira quais são elas.

- A Mulher do Pai (direção de Cristiane Oliveira [RS/Uruguai]), Mostra Generation;

- Vazante (direção de Daniela Thomas), Mostra Paralela Panorama;

- Pendular (direção de Julia Murat), Mostra Paralela Panorama.