O estúdio Universal Picture lançou oficialmente o primeiro cartaz do longa metragem “Pica-Pau, o filme”.

A informação foi anunciada na conta oficial do twitter do estúdio no Brasil. É a primeira vez que o personagem fará uma aparição em live action.

Dirigido por Alex Zamm (O Fada do Dente 2), Pica-Pau tem Thaila Ayala, Scott McNeil e Timothy Omundson no elenco.

Com a divulgação do poster aposta da Universal Pictures é atingir o publico brasileiro.